Найдите все натуральрые значения a, при которых дробь 13/ 3а-5 будет правильной
Математика
Найдите все натуральрые значения a, при которых дробь 13/ 3а-5 будет правильной
Ответ(ы):
Гость:
Дробь будет правильной если знаменатель будет больше числителя 3а-5>14 3a>14+5 3a>19 a>19:3 a>6,33 Ответ от + бесконечности до 7
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