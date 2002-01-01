Найдите все целые числа с 2000 по 2015 , которые делятся на свою сумму цифр.
Математика
Найдите все целые числа с 2000 по 2015 , которые делятся на свою сумму цифр.
Ответ(ы):
Гость:
2002,2004,2006,2008,2010,2012,2014 Пример: 2002=1001+1001 2002:1001=2
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