Найдите второй смежный угол если первый равен 90 120 37 145

Алгебра
Найдите второй смежный угол если первый равен 90 120 37 145
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если первый равен 90°: 180-90=90° Если первый равен 120°: 180-120=60° Если первый равен 37°: 180-37=143° Если первый равен 145°: 180-145=35°
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