Найдите второй смежный угол если первый равен 90 120 37 145
Алгебра
Найдите второй смежный угол если первый равен 90 120 37 145
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если первый равен 90°: 180-90=90° Если первый равен 120°: 180-120=60° Если первый равен 37°: 180-37=143° Если первый равен 145°: 180-145=35°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Английский язык
Выпиши слова в 2 столбика и прочитай.Есть ли слова, которые надо записать в оба сто??бика? (a) (c:-перевёрнутая наоборот) body box ball four fox ...
Математика
Английский язык