Найдите закономерность и скажите, каких матрешек надо поставить вместо вопросительных знаков.

Математика
Найдите закономерность и скажите, каких матрешек надо поставить вместо вопросительных знаков.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фото с матрёшками выложить надо!!!!
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