Найдите закономерность, по которой построена данная последовательность, и назовите пропущенные члены, если их ровно пять. 105, 111, 114, 120, 123, 129, __, __, __, __, __, 201, 204, 210, 213, 219
Математика
Найдите закономерность, по которой построена данная последовательность, и назовите пропущенные члены, если их ровно пять. 105, 111, 114, 120, 123, 129, __, __, __, __, __, 201, 204, 210, 213, 219
Ответ(ы):
Гость:
132, 138,141,147,150,156,159,165,174,177,183,186,192,195
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