Найдите закономерность, по которой построена данная последовательность, и назовите пропущенные члены, если их ровно пять. 105, 111, 114, 120, 123, 129, __, __, __, __, __, 201, 204, 210, 213, 219

Математика

Найдите закономерность, по которой построена данная последовательность, и назовите пропущенные члены, если их ровно пять. 105, 111, 114, 120, 123, 129, __, __, __, __, __, 201, 204, 210, 213, 219

Автор: Гость