Напишите мини сочинение на тему ,,закат солнца ,, в котором будут употреблены слова категории состояния ,плиз очень надо,ответ выберу лучшим
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Напишите мини сочинение на тему ,,закат солнца ,, в котором будут употреблены слова категории состояния ,плиз очень надо,ответ выберу лучшим
Ответ(ы):
Гость:
Что делает закат прекрасным? Наверное, не только то, что позволяет наблюдать картины потрясающей красоты. Время — вот что еще важно! Мы наблюдаем закат в конце дня. Каким был день? Принес он нам радость или печаль? Мы сами сделали доброе дело на благо других или, наоборот, совершили дурной поступок, огорчили кого-то? Такие мысли не приходят утром: оно для надежд, планов. День проносится в заботах, занят делами. Когда солнце заходит за горизонт, подводят итоги. Это пора размышлений о жизни, о красоте и вечности природы, о нашем месте в ней. Недаром это время суток тесно связано с тем настроением души, которое вдохновляло поэтов и художников. Лирическими поэмами называют волжские картины И. Левитана. На многих из них воспроизведены моменты, когда отсветы заходящего солнца окрашивают небо и тихую гладь воды («Вечер. Золотой плес»), строения монастыря и их отражение в воде («Вечерний звон»), багряную осеннюю листву («Летний вечер»). Вот держи если помог)
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