Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю д)2/3 и 5/9 e) 7/8 и 15/16 ж)1/100 и 1/20 з)3/50 ?? 7/150 помогите пожалуйста
Математика
Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю д)2/3 и 5/9 e) 7/8 и 15/16 ж)1/100 и 1/20 з)3/50 ?? 7/150 помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Д) 6/9 и 5/9 е) 14/16 и 15/16 ж) 1/100 и 5/100 з) 9/150 и 7/150
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