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Немецкий язык
СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! НУЖЕН ПЕРЕВОД ТЕКСТА И ВОПРОСОВ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Ответ(ы):
Гость:
Роби разговаривает с Маркусом. Роби: ты знаешь,Маркус,что я многое умею: решать, работать на компьютере,я знаю многие языки: английский,немецкий,французский,испанский,арабский,греческий. Но я не могу так хорошо заниматься физкультурой,ездить на велосипеде и многое другое,что умеете вы. Маркус: ну и что? Ты ведь можешь научиться! Кто хочет,тот может! Роби: это пословица? Как видишь,я не могу. Вы сейчас очень часто ходите в кружки по интересам и у вас нет времени на меня! Маркус: но Роби,ты же тоже можешь пойти с нами. Роби: да,но...там будет много других девочек и мальчиков. И все на меня будут так смотреть! Они все живые существа,а я -- робот. У них прекрасные лица, глаза,носы, волосы... А я изготовлен из металла и выгляжу ужасно. Маркус: да хватит болтать! Ты наш друг и всегда нам помогаешь. Пойдём,мне нужно в канцелярский магазин. Роби: нет,я останусь в парке. У меня нет денег и я не могу ничего купить. Маркус: зато у меня есть 10 евро, и я могу с тобой ими поделиться. Роби: спасибо,Маркус! Очень мило с твоей стороны! Но я хочу,чтобы у меня были свои собственные карманные деньги. Я останусь в парке. Вопросы: 1)Что может Роби? 2)Что он может не так хорошо делать,как все? 3)Почему Роби не хочет пойти в кружок по интересам?
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