Вычисли и построй отрезок, Длина прямоугольника 5 см Ширина на 40мм меньше Найди пе??иметр этого прямоугольника ,Начерти отрезок равный этому периметру
Математика
Вычисли и построй отрезок, Длина прямоугольника 5 см Ширина на 40мм меньше Найди пе??иметр этого прямоугольника ,Начерти отрезок равный этому периметру
Ответ(ы):
Гость:
40мм#4мм. 5 см-4см#1 ширина Р#1^1^5^5#12 #-равно ^-плюс
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