Вычисли и построй отрезок, Длина прямоугольника 5 см Ширина на 40мм меньше Найди пе??иметр этого прямоугольника ,Начерти отрезок равный этому периметру

Математика

Вычисли и построй отрезок, Длина прямоугольника 5 см Ширина на 40мм меньше Найди пе??иметр этого прямоугольника ,Начерти отрезок равный этому периметру

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