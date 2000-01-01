Визначте кінетичну енегрію автомобіля масою 2 т,що рухаеться зі швидкістю 36 км/год.

Физика
Визначте кінетичну енегрію автомобіля масою 2 т,що рухаеться зі швидкістю 36 км/год.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано: m = 2 т  = 2000 кг v = 36 км/год = 10 м/с Eк - ? Ек = mv²/2   Eк = 2000 кг·10² м²/с²/2 = 100000 Дж = 100 кДж
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