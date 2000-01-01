Визначте кінетичну енегрію автомобіля масою 2 т,що рухаеться зі швидкістю 36 км/год.
Физика
Визначте кінетичну енегрію автомобіля масою 2 т,що рухаеться зі швидкістю 36 км/год.
Ответ(ы):
Гость:
Дано: m = 2 т = 2000 кг v = 36 км/год = 10 м/с Eк - ? Ек = mv²/2 Eк = 2000 кг·10² м²/с²/2 = 100000 Дж = 100 кДж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Помогите найти дополнение. стрелкой обозначь от какого слова ты задаешь вопрос к ??ополнению. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на бере...
Русский язык
Помогите написать сочинение на тему какого человека я могу назвать красивым даю 65 баллов но только помогите и не пишите ерунды я вас умоляю помогите
Математика