Кто гениален в геометрии 7 класс срочно нужна помощь 93(2) 94(2)
Геометрия
Кто гениален в геометрии 7 класс срочно нужна помощь 93(2) 94(2)
Ответ(ы):
Гость:
№94 Треугольники равны по стороне и двум прилежащим к ней углам. Значит равны и соответствующие стороны. №93 Не поняла вопроса. Если треугольники равны, а в условии сказано - равны, стороны соответствующие тоже равны.
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