Помогите написать сочинение на тему какого человека я могу назвать красивым даю 65 баллов но только помогите и не пишите ерунды я вас умоляю помогите
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Помогите написать сочинение на тему какого человека я могу назвать красивым даю 65 баллов но только помогите и не пишите ерунды я вас умоляю помогите
Ответ(ы):
Гость:
Красивым человеком я могу назвать свою маму. Она всегда стильно одета и следит за собой. У нее очень милая улыбка и ямочки на щеках. А ещё, у моей мамы добрые глаза, что делает её особенно красивой. И сама она очень добрый человек. Красивым в человеке должна быть не только внешность, но и внутри должна быть красота.
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