Задача номер 7,9.нажмите на фотографию.

Математика
Задача номер 7,9.нажмите на фотографию.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7. 1) 6*10=60(кг)- всего собрали     2) 60-25=35(кг)- взяли на варенье     3) 35/7=5(кор.)                                Ответ: всего было 5 корзин. 9. 64-36=28     27+25-1=51     81-25+49=105     216+8-16=208
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