Задача номер 7,9.нажмите на фотографию.
Математика
Задача номер 7,9.нажмите на фотографию.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7. 1) 6*10=60(кг)- всего собрали 2) 60-25=35(кг)- взяли на варенье 3) 35/7=5(кор.) Ответ: всего было 5 корзин. 9. 64-36=28 27+25-1=51 81-25+49=105 216+8-16=208
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