Задача номер 7,9.нажмите на фотографию.

Гость: Гость:

7. 1) 6*10=60(кг)- всего собрали 2) 60-25=35(кг)- взяли на варенье 3) 35/7=5(кор.) Ответ: всего было 5 корзин. 9. 64-36=28 27+25-1=51 81-25+49=105 216+8-16=208