ПЛИЗЗ! Какие животные обитают в Австралии???
Биология
ПЛИЗЗ! Какие животные обитают в Австралии???
Ответ(ы):
Гость:
Эму,кузу,ехидна,вомбат,сумчатый дьявол,сумчатый волк,кенгуру,утконос,коала,венценосный голубь,лирохвост,черный лебедь,райская птица,какаду,киви,кеа,тигровая акула.
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