Чем обусловлено различие глубин черного и азовского морей?
География
Чем обусловлено различие глубин черного и азовского морей?
Ответ(ы):
Гость:
Из-за строения дна морей. Для Черного моря характерно сочетание глубоководного впадины с крутыми берегами, материковым склонос и шельфа. В свою очередь рельеф Азовского моря однообразен, береговой склон сравнительно крутой у берегов, переходит в равнинное плоское дно.
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