Найдите значение выражения: 1) 0,2*1,5 ________ = 1,5-6 2)-0,2*(-2)^4+0,1*(-2)^2+8= 3)9,8*3,8*1,45 ____________ = 9,5*2,9*0,02
Алгебра
Найдите значение выражения: 1) 0,2*1,5 ________ = 1,5-6 2)-0,2*(-2)^4+0,1*(-2)^2+8= 3)9,8*3,8*1,45 ____________ = 9,5*2,9*0,02
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26.95*23..75 значение....
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