В равнобедренном треугольнике основание больше ребра на 4 сантиметра. Найдите стороны треугольника если периметр треугольника 37 см

Геометрия
В равнобедренном треугольнике основание больше ребра на 4 сантиметра. Найдите стороны треугольника если периметр треугольника 37 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть боковые стороны это х, см тогда основание х+4, см, Тогда  Периметр=х+х+х+4=37 37=4+3х 33=3х х=11-боковые стороны, х=4=15-основание Ответ: 11,11,15
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