В равнобедренном треугольнике основание больше ребра на 4 сантиметра. Найдите стороны треугольника если периметр треугольника 37 см

Геометрия

В равнобедренном треугольнике основание больше ребра на 4 сантиметра. Найдите стороны треугольника если периметр треугольника 37 см

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