Дед за 14 дней выпивает бутылку кваса, а в месте с бабушкой за 10 дней, за сколько дне?? бабушка выпьет сама такую бутылку кваса?
Математика
Дед за 14 дней выпивает бутылку кваса, а в месте с бабушкой за 10 дней, за сколько дне?? бабушка выпьет сама такую бутылку кваса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/10 - 1/14= 14/140- 10/140= 4/140= 1/35 За 35 дней
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