Дед за 14 дней выпивает бутылку кваса, а в месте с бабушкой за 10 дней, за сколько дне?? бабушка выпьет сама такую бутылку кваса?

Математика

Дед за 14 дней выпивает бутылку кваса, а в месте с бабушкой за 10 дней, за сколько дне?? бабушка выпьет сама такую бутылку кваса?

Автор: Гость