Номер 235 поооомммооогииите Помогите пожалуйста

Математика
Номер 235 поооомммооогииите Помогите пожалуйста
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Номер 235 1. 12 2. 18 3. 100 4. 108
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