Какое число надо подставить вместо А чтобы корнем уравнения скобка открывается и??с минус 7 скобка закрывается плюс а равно 23 было число 9

Математика

Какое число надо подставить вместо А чтобы корнем уравнения скобка открывается и??с минус 7 скобка закрывается плюс а равно 23 было число 9

Автор: Гость