Какое число надо подставить вместо А чтобы корнем уравнения скобка открывается и??с минус 7 скобка закрывается плюс а равно 23 было число 9

Математика
Какое число надо подставить вместо А чтобы корнем уравнения скобка открывается и??с минус 7 скобка закрывается плюс а равно 23 было число 9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-7)+a=23 x=23+7-a 30-a=9 a=30-9 a=21
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