Реши выражения 57+14-3-(37+13)+(26+18). 79+1-(30+40)-4+(41+20).

Математика
Реши выражения 57+14-3-(37+13)+(26+18). 79+1-(30+40)-4+(41+20).
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом примере будет ответ 62 Во вотором примере ответ будет 67
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Раздели слова для переноса.мотылек,книга,майка,телефон.
Ответить
Физика
Приведите примеры на законы Ньютона. Только не банальные: мяч, велосипедист и т.д, ??оторые можно найти на любом сайте. Что-нибудь интересное. Ну и...
Ответить
Математика
Сергею для проведения опыта нужно точно отмерить 24 минуты. Обычных часов у него нету, но есть двое песочных часов. Одни на 20 минут(часы А), други...
Ответить
Информатика
1011011101+111101111 надо решить
Ответить
Русский язык
Наоборотки Засучив рукава- На краю света- В первое время- Меньше всего- (Быть) на се??ьмом небе-
Ответить