Реши выражения 57+14-3-(37+13)+(26+18). 79+1-(30+40)-4+(41+20).
Математика
Реши выражения 57+14-3-(37+13)+(26+18). 79+1-(30+40)-4+(41+20).
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Гость:
В первом примере будет ответ 62 Во вотором примере ответ будет 67
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