Раздели слова для переноса.мотылек,книга,майка,телефон.
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Раздели слова для переноса.мотылек,книга,майка,телефон.
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Гость:
Май-ка те-ле-фон кни-га мо-ты-лек
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