Наоборотки Засучив рукава- На краю света- В первое время- Меньше всего- (Быть) на се??ьмом небе-
Русский язык
Наоборотки Засучив рукава- На краю света- В первое время- Меньше всего- (Быть) на се??ьмом небе-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну например на седьмом небе - от счастья(быть счастливым) Засучив рукава(разочароваться в чем то ,чего долго хотел) Правильно поставь вопрос:)
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