Помогите номер 141 пожалуйста
Геометрия
Помогите номер 141 пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ст 14 см,2 ст 18 см ,3 ст16 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Первая труба пропускает на 2 литра воды в минуту меньше, чем вторая.Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба если резервуар объемом 783...
Математика
На столе лежат грузы массой 180,181,182,...,200 граммов( по одному грузу каждой массы). Можно ли выбрать несколько из них так, чтобы их суммарный в...