Помогите номер 141 пожалуйста

Геометрия
Помогите номер 141 пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ст 14 см,2 ст 18 см ,3 ст16 см
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