Найдите значение выражения а^2-16/5а^2+20а при а=0,4

Математика
Найдите значение выражения а^2-16/5а^2+20а при а=0,4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала упростим выражение (а-4)(а+4)/5а(а+4)=а-4/5а, теперь подставим вместо а 0,4, получим 0,4-4/5*0,4=-3,6/2= -1,8
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