Найдите значение выражения а^2-16/5а^2+20а при а=0,4
Математика
Найдите значение выражения а^2-16/5а^2+20а при а=0,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала упростим выражение (а-4)(а+4)/5а(а+4)=а-4/5а, теперь подставим вместо а 0,4, получим 0,4-4/5*0,4=-3,6/2= -1,8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Первая труба пропускает на 2 литра воды в минуту меньше, чем вторая.Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба если резервуар объемом 783...
Математика
На столе лежат грузы массой 180,181,182,...,200 граммов( по одному грузу каждой массы). Можно ли выбрать несколько из них так, чтобы их суммарный в...
Математика
За 30 тетрадей заплатили 90 рублей.Сколько нужно заплатить за 12 фломастеров,если фл??мастер на 2 рубля дороже тетради?
Русский язык