Срочно напишите сочинение публистического стиля на тему "Монумент Славы" Заране?? спасибо!

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Срочно напишите сочинение публистического стиля на тему "Монумент Славы" Заране?? спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книги полезны, поэтому мы их читаем. Это позволяет нам развиваться духовно, эстетически, интеллектуально. В зависимости от тематики книг мы развиваемся в разных направлениях. А благодаря разностороннему развитию мы становимся более интересными людьми. Это расширяет наш круг общения. Чем больше друзей, тем больше возможностей открывается перед нами и мы большего можем достичь. Раз можем достичь большего, значит осуществимы все мечты. Благодаря книгам мы можем для себя открыть что-либо новое кем-то уже открытое, что сэкономит время и позволит быстрее двигаться вперёд. Книги дают возможность увидеть то, что было очень давно, представить, что будет дальше. Всю пользу книг описать сложно, она необъятна, но одно можно сказать с уверенностью: книга была, есть и будет полезной!
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