Добрый день скажите пожалуйста как решить задачу на полках стояло 49 глиняных сувениров 8 сувениров из дерева а стеклянных сувениров столько сколько глиняных и деревянных сувениров вместе сколько стеклянных сувениров стояло на ...
Математика
Добрый день скажите пожалуйста как решить задачу на полках стояло 49 глиняных сувениров 8 сувениров из дерева а стеклянных сувениров столько сколько глиняных и деревянных сувениров вместе сколько стеклянных сувениров стояло на полке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
49+8=57(с) Ответ:57 стеклянных сувениров стояло на полке!
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