Добрый день скажите пожалуйста как решить задачу на полках стояло 49 глиняных сувениров 8 сувениров из дерева а стеклянных сувениров столько сколько глиняных и деревянных сувениров вместе сколько стеклянных сувениров стояло на ...

Математика

Добрый день скажите пожалуйста как решить задачу на полках стояло 49 глиняных сувениров 8 сувениров из дерева а стеклянных сувениров столько сколько глиняных и деревянных сувениров вместе сколько стеклянных сувениров стояло на полке?

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