Почему головки сустава не покрыты надкостницей , а суставная щель не заполнена во??духом? пожалуйста правильно , даю 21 балл . 8 класс

Биология
Почему головки сустава не покрыты надкостницей , а суставная щель не заполнена во??духом? пожалуйста правильно , даю 21 балл . 8 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ищи себе своё...там всё про кости
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