Почему головки сустава не покрыты надкостницей , а суставная щель не заполнена во??духом? пожалуйста правильно , даю 21 балл . 8 класс

Биология

Почему головки сустава не покрыты надкостницей , а суставная щель не заполнена во??духом? пожалуйста правильно , даю 21 балл . 8 класс

Автор: Гость