За 30 тетрадей заплатили 90 рублей.Сколько нужно заплатить за 12 фломастеров,если фл??мастер на 2 рубля дороже тетради?

Математика

За 30 тетрадей заплатили 90 рублей.Сколько нужно заплатить за 12 фломастеров,если фл??мастер на 2 рубля дороже тетради?

Автор: Гость