За 30 тетрадей заплатили 90 рублей.Сколько нужно заплатить за 12 фломастеров,если фл??мастер на 2 рубля дороже тетради?
Математика
За 30 тетрадей заплатили 90 рублей.Сколько нужно заплатить за 12 фломастеров,если фл??мастер на 2 рубля дороже тетради?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90/30=3 рубля одна тетрадь 3+2=5 рублей один фломастер 12х5=60 рублей за 12 фломастеров ответ:60
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