Первая труба пропускает на 2 литра воды в минуту меньше, чем вторая.Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба если резервуар объемом 783л она заполняет на 2 минуты быстрее , чем первая труба

Математика

Первая труба пропускает на 2 литра воды в минуту меньше, чем вторая.Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба если резервуар объемом 783л она заполняет на 2 минуты быстрее , чем первая труба

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