Первая труба пропускает на 2 литра воды в минуту меньше, чем вторая.Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба если резервуар объемом 783л она заполняет на 2 минуты быстрее , чем первая труба
Математика
Первая труба пропускает на 2 литра воды в минуту меньше, чем вторая.Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба если резервуар объемом 783л она заполняет на 2 минуты быстрее , чем первая труба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
136х - 130х + 2*130 = 4х(х-2) 6х - 4х*х + 8х = -260 14х - 4х*х = -260 7х - 2х*х = -130 -2х*х + 7х + 130 = 0
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