Перепишите словосочетания,исправляя нарушения норм сочетаемости: исполнительно?? мастерство,жестикулировать руками,занять звание лауреата ,обосновать город,неприятный конфуз

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Перепишите словосочетания,исправляя нарушения норм сочетаемости: исполнительно?? мастерство,жестикулировать руками,занять звание лауреата ,обосновать город,неприятный конфуз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
исполнительское мастерство слово "руками" не нужно получить звание лауреата основать город конфуз - это уже неприятно, лучше тогда "неожиданный конфуз"
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