Переведите на латинский 1.Пропиши лекарство 2.Хорошо профильтруйте 3.Кончай читать 4.Отвар процеживается 5.Пилюля обсыпается 6.Настойка наливается 7. Повтори, повторите 8.Врач хорошо выслушивает

Гость: Гость:

1 praescribere medicamento 2 etiam spurcamen 3 ne legere или cumque conpleveris legere 4 et jus carnium mittens percolantur или percolantur aqua 5 diripio aspersit 6 effudit tincturam 7 iterum,iterum 8 Doctor bene audit или Doctor optime audiat