Сергею для проведения опыта нужно точно отмерить 24 минуты. Обычных часов у него нету, но есть двое песочных часов. Одни на 20 минут(часы А), другие на 7 минут(часы Б). Как Сергею удалось точно отмерить нужное кол-во времени???

Математика

Сергею для проведения опыта нужно точно отмерить 24 минуты. Обычных часов у него нету, но есть двое песочных часов. Одни на 20 минут(часы А), другие на 7 минут(часы Б). Как Сергею удалось точно отмерить нужное кол-во времени???

Автор: Гость