Спишите расставь знаки препинания подчеркни однородные члены предложения 1) Высокие груды моркови репы свёклы лежат между грядками 2) Синицы поползни дятлы не боятся холода 3) Лисята гонялись друг за другом толкались кусались

Русский язык

Спишите расставь знаки препинания подчеркни однородные члены предложения 1) Высокие груды моркови репы свёклы лежат между грядками 2) Синицы поползни дятлы не боятся холода 3) Лисята гонялись друг за другом толкались кусались

Автор: Гость