Создай рекламу своего хобби. Придумай рисунок и подпись рекламный слоган. Органи??уй в классе конкурс рекламы различных хобби, возможно запятая то и найдешь товарищи по увеличению. Моё хобби рисование
Обществознание
Создай рекламу своего хобби. Придумай рисунок и подпись рекламный слоган. Органи??уй в классе конкурс рекламы различных хобби, возможно запятая то и найдешь товарищи по увеличению. Моё хобби рисование
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я конечно не художник, но если ты реализуешь что-то вроде этого было бы неплохо, на мой взгляд. Слоган: Рвение к искусству достойно восхищения. Как-то так
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