Среднегодовое количество осадков в владивостоке и какой ветер

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Географические координаты Владивостока: 132 градуса восточной долготы; 43 градуса северной широты. С долготой связан часовой пояс города. Время во Владивостоке на семь часов раньше московского и на десять – гринвичского.Владивосток раскинулся амфитеатром на самой южной оконечности полуострова Муравьев-Амурский, длина которого около 30 километров, средняя ширина – 12 километров. В черту города входит весь полуостров вместе с цепочкой островов, протянувшихся к югу от него. Омывается полуостров с запада водами Амурского залива, с юга – водами бухт Золотой Рог, Диомид, Большой Улисс, Патрокл и проливом Босфор Восточный, с востока – водами Уссурийского залива.На северо-востоке, на побережье Уссурийского залива, расположены довольно открытые бухты Соболь, Тихая, Горностай, Десантная, Лазурная. На юго-западе город заканчивается полуостровом Шкота, мысом Эгершельд и Токаревским маяком. И с востока мысами Чуркина и Клета. К югу от полуострова Муравьев-Амурский расположены острова: Русский, Попова, Римского-Корсакова, Рикорда, Стенина, Сибирякова. Самый большой остров Русский, занимающий площадь 9764 гектара. Центральная часть города расположилась на берегу бухты Золотой Рог - хорошо защищенной от ветров, глубокой и удобной для стоянки океанических судов.Рельеф полуострова гористый. Сопки, являющиеся южными отрогами