Найдите значение выражения: 1) 18,61+7,54+3,4; 2) 86,58+32,6+5,079; 3) 28,964+51,16+48,036; 4)84,25+72,844+17,156+16,85; 5)26,836-7,59-12,6+3,5801; 6)489,2-(164,4+92,16-138,254).
Математика
Найдите значение выражения: 1) 18,61+7,54+3,4; 2) 86,58+32,6+5,079; 3) 28,964+51,16+48,036; 4)84,25+72,844+17,156+16,85; 5)26,836-7,59-12,6+3,5801; 6)489,2-(164,4+92,16-138,254).
Ответ(ы) на вопрос:
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1)29,55 2)124,259 3)128,16 4)191,1 5)10,2261 6)307,894
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