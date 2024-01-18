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Найдите значение выражения: 13/18-1/24-(29/72+6/36)=
Математика
Найдите значение выражения: 13/18-1/24-(29/72+6/36)=
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