Найдите значение выражения 24a+47a+53a+76a, если a=47; 128p-72p-28p,если p=11
Математика
Найдите значение выражения 24a+47a+53a+76a, если a=47; 128p-72p-28p,если p=11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24а+47а+53а+76а=200а=200*47=9400 128р-72р-28р=28р=28*11=308
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