Найдите значение выражения (3,11+4,84-1,84-2,11):(1/3-1/5) дробная черта 2*5*0,6

Алгебра
Найдите значение выражения (3,11+4,84-1,84-2,11):(1/3-1/5) дробная черта 2*5*0,6
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
((3,11+4,84-1,84-2,11):(1/3-1/5))/2*5*0,6=(4:2/15)/6=(4*15/2)/6=30/6=5
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