В данных предложениях подчеркните сказуемое и определите его тип . 1)Ты теперь не так уж будешь биться , сердце, тронутое холодком . 2)Я был готов любить весь мир . З)Домой Володя пришел какой-то возбужденный . 4)А кто этот...

Русский язык

В данных предложениях подчеркните сказуемое и определите его тип . 1)Ты теперь не так уж будешь биться , сердце, тронутое холодком . 2)Я был готов любить весь мир . З)Домой Володя пришел какой-то возбужденный . 4)А кто этот таинственный незнакомец ? 5)Пусть свет и радость прежних встреч нам светят в трудный час . 6)Тебя увидеть я пришла сегодня по веленью сердца . 7)Все прошлое давно забыто нами не случайно . 8)Почему ты всегда лезешь на рожон ? 9)Оксана опять начала мешать мне рассказывать эту интересную историю . 10)Этот Оленин - любитель пошутить в любой ситуации .

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