В данных предложениях подчеркните сказуемое и определите его тип . 1)Ты теперь не так уж будешь биться , сердце, тронутое холодком . 2)Я был готов любить весь мир . З)Домой Володя пришел какой-то возбужденный . 4)А кто этот...
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В данных предложениях подчеркните сказуемое и определите его тип . 1)Ты теперь не так уж будешь биться , сердце, тронутое холодком . 2)Я был готов любить весь мир . З)Домой Володя пришел какой-то возбужденный . 4)А кто этот таинственный незнакомец ? 5)Пусть свет и радость прежних встреч нам светят в трудный час . 6)Тебя увидеть я пришла сегодня по веленью сердца . 7)Все прошлое давно забыто нами не случайно . 8)Почему ты всегда лезешь на рожон ? 9)Оксана опять начала мешать мне рассказывать эту интересную историю . 10)Этот Оленин - любитель пошутить в любой ситуации .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. не так уж будешь биться. составное глагольное. 2. был готов любить. составное глагольное. 3. пришёл. простое глагольное сказуемое. 4. 5. светят. простое глагольное сказуемое. 6. 7. забыто. пгс. 8. начала мешать рассказывать. составное.. 10. пошутить. простое.
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