Через какие испытание проходят Пётр и феврания
Литература
Через какие испытание проходят Пётр и феврания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Их просят уйти,князь идёт с Февронией и вскоре приходят люди и просят их вернуться на трон потому что дворяне начали убивать друг друга за трон
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