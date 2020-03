СРОЧНО! ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!! докажите что а+2b =3c и b+2с=3а с+2а=3b

Гость: Гость:

Дано: a+2b=3c и b+2c = 3a, сложим эти два уравнения, получим (a+2b) + (b+2c) = 3c + 3a, a+2b + b + 2c = 3c + 3a, 3b + a + 2c = 3c + 3a, вычтем из обеих частей 2с, 3b + a + 2c - 2c = 3c + 3a - 2c, 3b + a = c + 3a, теперь вычтем из обеих частей a, 3b + a - a = c + 3a - a, 3b = c + 2a. ЧТД.