СРОЧНО! ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!! докажите что а+2b =3c и b+2с=3а с+2а=3b

Алгебра
СРОЧНО! ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!! докажите что а+2b =3c и b+2с=3а с+2а=3b
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: a+2b=3c и b+2c = 3a, сложим эти два уравнения, получим (a+2b) + (b+2c) = 3c + 3a, a+2b + b + 2c = 3c + 3a, 3b + a + 2c = 3c + 3a, вычтем из обеих частей 2с, 3b + a + 2c - 2c = 3c + 3a - 2c, 3b + a = c + 3a, теперь вычтем из обеих частей a, 3b + a - a = c + 3a - a, 3b = c + 2a. ЧТД.
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