Помогите срочно! Нужно написать сочинение о внешности своего друга как минимум на пол страницы

Гость: Гость:

Я хочу написать о своем друге Сереже, с которым я дружу почти 7 лет. с ним мы прошли через многое, в горе и радости были вместе и всегда поддерживали друг друга. НА первый взгляд - обыкновенный подросток с темными короткими волосами, голубыми красивыми глазами , которые сочетаются с его темноватыми бровями. Его взгляд всегда кажется добрым и таким безобидным. Он любит одевать яркие футболки , рубашки с брюками и джинсами. Чтобы показать себя ярким и счастливым человечком. Про его характер я не могу сказать ничего отрицательного. Это очень добрый, веселый и общительный мальчик. Он любит новые знакомства , но и про меня , старого друга, не забывает. Так же он любит животных. приходя ко мне домой он всегда играется с моим котом Васькой. Дома у Сережи так же есть своя собака , которую он безумно любит и заботится за ней. Вот так кой мой друг Сережа.