Задание пятого класса

Английский язык
Задание пятого класса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-b, 2-b, 3-b, 4-c, 5-a, 6-a, 7-c, 8-b
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