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Марфемный разбор слова олень
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Марфемный разбор слова олень
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень-олень окончание-нулевое основа-олень
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