Найдите значение выражения (-3) - (-2 )+11,5 -4,7

Математика
Найдите значение выражения (-3) - (-2 )+11,5 -4,7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3+2+11,5-4,7=-7,7+13,5=5,8.
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