Найдите значение выражения( 4,8* 10 в минус второй степени)(8*10 в минус второй степени)

Алгебра
Найдите значение выражения( 4,8* 10 в минус второй степени)(8*10 в минус второй степени)
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