Найдите значение выражения 542+542+542+618+618

Математика
Найдите значение выражения 542+542+542+618+618
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
542+542+542+618+618= 2,862
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