Найдите значение выражения: а) 21/20-3/8-1/5; б) 13/15-(1/5+1/6).Решите срочно!!!

Математика
Найдите значение выражения: а) 21/20-3/8-1/5; б) 13/15-(1/5+1/6).Решите срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 21/20-3/8-1/5 = 19/40 находим НОЗ (наименьший общий знаменатель) 20*2=40; 8*5=40; 5*8=40; 42/40 - 15/40 - 8/40 = 19/40 б)  13/15-(1/5+1/6) =  15*2 = 30; 5*6  = 30; 6*5  = 30; 26/30-(6/30+5/30)=15/30=0,5
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